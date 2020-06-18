Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Москва, 18 июня. Актер и режиссер Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил продюсер и кинокритик Вячеслав Шмыров.

По его словам, Борецкий умер накануне, 17 июня.

«Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х», — цитирует слова Шмырова «Культуромания».

Продюсер отметил, что кино 90-х «безвозвратно кануло вместе со временем», которое его породило, и сегодня о происходившем тогда знают разве что непосредственные участники и очевидцы.

«И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину, которая, кстати, дала хороший старт целому поколению молодых актеров», — написал продюсер, подразумевая «очень неожиданный», по его мнению, фильм «За день до…», ставший на некоторое время «культовым в среде тогдашних молодых критиков».

Шмыров с сожалением признал, что этому актерскому поколению, представителем которого стал Борецкий, «не суждено было прожить полнокровную жизнь в кинематографе».

Борецкий окончил Высшее театральное училище имени Щукина, сразу после чего начал сниматься в кино.

Одна из его первых ролей была в популярном фильме о работниках милиции «Внимание! всем постам…», где он сыграл с молодым Андреем Ростоцким.

Он также заком зрителям по лентам «Зона», «Такая обычная жизнь», «Из жизни капитана Черняева» и другим. С 1987 года он был директором и актером московского театра «Малая драматическая труппа».