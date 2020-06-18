У первой группы российских добровольцев нет побочных эффектов от вакцины против СOVID-2019

Москва, 18 июня. Первым добровольцам из числа военнослужащих в рамках клинических испытаний ввели российскую комбинированную векторную вакцину, предназначенную для профилактики новой коронавирусной инфекции, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Как уточняют в Минобороны, побочных эффектов не наблюдается.

Клинические испытания проводятся на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко совместно Минобороны РФ и и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи с разрешения Минздрава РФ.

Участники эксперимента получили вакцину 18 июня, сообщают в военном ведомстве: девяти добровольцам ввели один компонент вещества, еще девяти — другой.

Как рассказали специалисты госпиталя Бурденко, ранее проводившие клинические испытания лекарственных препаратов и вакцин, процедура прошла без происшествий и осложнений.

«В настоящее время, по результатам опроса и осмотра добровольцев, побочных реакций или осложнений не наблюдается, жалоб со стороны участников эксперимента на состояние здоровья нет», — заявили специалисты Минобороны.

Все 18 добровольцев после введения вакцины находятся под непрерывным наблюдением медиков. Сообщается, что через несколько дней, после того, как будут известны данные о безопасности и переносимости вакцины, препарат введут остальной части добровольцев.

Напомним, для участия в клинических исследованиях разработанной вакцины от COVID-19 были отобраны две группы добровольцев. В первую группу отобраны добровольно изъявившие желание участвовать в испытаниях военнослужащие (офицеры, прапорщики, военнослужащие по контракту). В состав второй группы вошли добровольцы: гражданские лица. 4 и 9 июня 50 военнослужащих добровольцев, среди которых 10 медицинских работников, поместили на 14-дневную изоляцию.