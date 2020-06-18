В России начались испытания вакцины от коронавируса на людях

Москва, 18 июня. Испытания вакцины от нового типа коронавируса SARS-CoV-2 на людях начались в России 18 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Российский препарат уже ввели первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко. До начала тестирования все добровольцы находились на двухнедельной изоляции.

«Девяти добровольцам введен один компонент вакцины, еще девяти — второй», — отметили в Минобороны.

Клинические испытания комбинированной векторной вакцины ведутся министерством совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Разрешение на проведение испытаний Минздрав РФ выдал 16 июня.

Вакцинация прошла в соответствии с планом работ, осложнений или побочных реакций у добровольцев пока не выявлено. После введения препарата все участники испытаний будут находиться под непрерывным наблюдением медперсонала.

«Будут проводиться регулярные скрининги, взятие необходимых проб и анализов», — сообщили в Минобороны.

Уточняется, что через несколько дней после начала испытаний и получения первых данных о безопасности вакцину введут следующей группе добровольцев. После вакцинации добровольцам придется провести 28 дней в изоляции, передает НСН.

17 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в течение двух недель в России могут начать испытывать на добровольцах целый ряд отечественных вакцин.