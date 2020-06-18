В птичьем заповеднике Измира вылупились тысячи фламинго. ФАН-ТВ

Измир, 18 июня. Тысячи фламинго вылупились в национальном парке «Птичий рай» в Турции. Как рассказывает доцент кафедры зоологии Эгейского университета Ортак Онмус, из-за введения ограничений во время пандемии коронавируса в парке не стало туристов, поэтому фламинго начали более свободно перемещаться и даже выходить к дороге. Сотрудники заповедника следят за малышами, подсчитывают их точное количество.

«Сегодня в Измирском национальном парке «Птичий рай» 18 тысяч пар фламинго воспроизвели потомство. Мы ожидаем, что в итоге вылупится около 12 тысяч птенцов. Как вы можете заметить, детеныши фламинго сейчас коричневого цвета, но как только они начнут есть [рачков] артемий, их цвет изменится на розовый», — рассказывает доцент кафедры зоологии Эгейского университета Ортак Онмус.

В национальном парке в Измире создан крупнейший в мире искусственный остров фламинго. Заповедник находится дельте реки Гедиз. Здесь обитает около трехсот видов птиц: пеликаны, лебеди, цапли и другие. Самые популярные пернатые — фламинго. В 2012 году основной целью парка было предоставить возможность 12 тысячам фламинго вывести птенцов на его территории.