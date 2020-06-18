Попова назвала долю детей и пенсионеров среди пациентов с коронавирусом

Москва, 18 июня. Россияне старше 60 лет составляют 15% пациентов с коронавирусом, на детей приходится 7,5% выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова отметила, что для людей пожилого возраста болезнь несет особые риски. Поэтому были приняты дополнительные меры, чтобы защитить пенсионеров.

«Порядка 15% — это люди старшего возраста, старше 60», — сообщила глава ведомства в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия-24».

Кроме того, Попова сообщила, что ежедневно фиксируется около 50% активно выявленных носителей или людей с бессимптомной формой.

«Это люди, которые не имели клиники, которых обследовали по каким-то другим причинам — по предписаниям Роспотребнадзора, по контакту с пациентами и так далее», — объяснила глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что доля детей среди пациентов с коронавирусом выросла до 7,5% за последнее время. В основном увеличение идет за счет подростков — это дети старше 15 лет, отметила она.

«В группе детей, если в начале у нас было 5%, в общей структуре заболевших это были дети, сегодня это 7,5%», — сообщила Попова.

По данным на 18 июня, в России за сутки выявлено 7 790 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091. Скончались от коронавируса 7 660 человек, 182 за минувшие сутки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (210785), Московской области (52083), Петербурге (21506) и Нижегородской области (14881).