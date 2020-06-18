Ortega: Навальный призывает к бойкоту голосования по поправкам ради красивого отчета

Москва, 18 июня. Скандальный блогер Алексей Навальный призывает бойкотировать голосование по поправкам в конституцию, чтобы записать не пришедших на участки в свои ряды. Таким образом, как считают авторы Telegram-канала Ortega, блогер предоставит своим спонсорам «красивый» отчет о своей деятельности.

Навальный и сооснователь фонда «Городские проекты» участвовали в понедельник в дебатах, которые прошли в режиме онлайн. Дискуссия участников встречи оказалась скучной, о чем писали даже лояльные к Навальному СМИ, в частности, «Медуза».

Но даже в этом скучном диалоге было показательно: оба пытались продвинуть свою стратегию как базовую для противников принятия изменений в основной закон, но внятного образа будущего после голосования с тем или иным результатам никто не обрисовал.

Кац сразу обозначил свою позицию — «Нет поправкам», и настаивал на том, что сейчас протестные настроения в обществе сильны, и голосование — шанс, что недовольных услышат, отказавшись принять поправки. Он даже привел данные проведенного им на улицах городов РФ опрос, где якобы 80% граждан выступают против поправок.

Навальный упрекнул своего оппонента за данные «социологического опроса», подчеркнув, что ему стыдно за своего коллегу.

«Ты ходишь по улицам с микрофоном и называешь свои опросы социологией. Это ложь. Настоящая социология показывает, что нет никаких 80% против поправок. И их нет потому, что вместо того чтобы агитировать, мы сидим здесь на дебатах», — сказал блогер.

Сам же Навальный считает, что голосовать во время пандемии опасно и показывать высокую явку не стоит.

После унылой дискуссии, лишенной каких-либо новых аргументов в пользу той или иной стратегии, сторонники «оппозиционера» попытались поддержать интерес к обсуждению, без особого энтузиазма нахваливая своих лидеров.

Как считают в Сети, позиция Навального удобная, и блогер может этим воспользоваться для своих корыстных целей. Многие полагают, что явка на голосовании летом будет низкой — у россиян найдется множество дел в этот период, а электронное голосование будет только в Москве и Нижнем Новгороде.

В частности, авторы канала Ortega объяснили, чем призыв к бойкоту хорош для Навального.

«Всех, кто не голосовал, можно скопом записать себе в сторонники. И гордиться, какой ты на самом деле страшно влиятельный. Что не только приятно, но и полезно — пригодится для отчета перед спонсорами. Хотя это отдельная непростая задача: найти себе таких спонсоров, чтобы были круглые идиоты. Зато уж если найдешь, никто не упрекнет тебя в склонности к грязным махинациям — дурак и деньги должны расстаться», — пишет канал.

Как отметил iReactor, Навальный, судя по всему, не считает свою аудиторию достаточно умной и способной сравнить явку, где он агитировал и где нет. Со спонсорами блогеру тоже повезло, «если уж он так долго заметен, несмотря на все провалы, следовательно — красивый отчет он им покажет». Кац в свою очередь рискует быть проигравшим, если за поправки к конституции проголосуют.