МВД ПНС Ливии официально разрешило применять смертную казнь на месте

Триполи, 18 июня. Пользователь социальной сети Twitter опубликовал фото документов МВД так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые позволяют лояльным группировкам применять смертную казнь против «несогласных граждан».

Вечером во вторник 16 июня Twitter-аккаунт @SaatAlsefr обнародовал две фотографии, на которых изображены официальные документы министерства внутренних дел ПНС. Ведомство связанного с террористами Фатхи Башаги, согласно предоставленным бумагам, позволяет союзным ПНС группировкам вершить суд над несогласными с политикой Триполи людьми.

وثيقة مسربة بعثها أحد المتابعين للصفحة تُثبت أن حكومة #الوفاق الاجرامية أطلقت يد ميليشياتها لتطبيق الأحكام الميدانية لجميع من يخالف رأيهم، هذه الأحكام التي قد تصل الى الإعدام بحق المواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها. #ليبيا pic.twitter.com/8eQB56pHmE — ساعة الصفر (@SaatAlsefr) June 16, 2020

Заголовок документа говорит сам за себя:

«Заявление МВД ПНС насчет необходимости соблюдения дисциплины в сфере безопасности и пресечения демонстраций, собраний и протестов в освобожденных районах»

Согласно положению, в районах, находящихся под контролем ПНС, наказание в отношении граждан может доходить до смертной казни.

«Министерство также позволяет всем сотрудникам военных и силовых структур в вышеупомянутых регионах обеспечивать безопасность граждан, столкнувшихся с незаконными собраниями или демонстрациями, всеми доступными средствами», — гласит документ.

Стоит ли говорить, что любое преступление террористов против мирного населения теперь будет оправдываться данным постановлением.

Зачистки среди местного населения давно стали характерной чертой группировок ПНС. Так пять лет назад террористы устроили расправу над жителями Тархуны. Уже вышло расследование о том, как дорвавшиеся до власти террористы используют криминал, чтобы удержать в своих руках власть и поиметь выгоду от нелегального бизнеса.

Террористические группировки, поделившие Триполитанию на сферы влияния, не только притесняют мирное население, но и прежде не раз выясняли отношения между собой при помощи оружия. Например, 17 июня сообщалось о вооруженном противостоянии между «Боевиками Ганивы» и «Ополчением Мисураты» на юге Триполи.

Утекший в Сеть документ МВД ПНС доказывает, комментирует пользователь Twitter, что «преступное правительство» развязывает руки своим бандитам.