Попова рассказала о рисках возвращения коронавируса осенью

Москва, 18 июня. Рисков возвращения коронавируса осенью достаточно, Россия к этому готовится. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, для респираторных вирусов характерна осенне-зимняя сезонность. Летом, с учетом принимаемых мер, есть надежда на сокращение интенсивности эпидпроцесса.

«Но пока рисков, что он, этот эпидпроцесс, вернется в фазе своего подъема и развития в осеннюю пору, пока достаточно. Пока мы к этому готовимся. Я не хочу сказать, опасаемся или боимся, но мы должны быть готовы. Что мы сейчас и делаем», — сказала она в интервью на канале «Россия-24».

Главный санитарный врач РФ также отметила, что ситуация с COVID-19 в 13 российских регионах по-прежнему вызывает опасения, пишет «ФедералПресс». При этом она уточнила, что количество таких субъектов с каждым днем уменьшается, в связи с чем есть основания полагать, что обстановка в них вскоре нормализуется.

Попова в четверг прокомментировала и вопрос возобновления международного авиасообщения для туристов, отмечает «Вечерняя Москва». По ее словам, оно будет открыто, когда исчезнет опасность «реэкспорта» коронавируса в Россию.

За последние сутки в РФ выявлено 7790 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Общее число заразившихся инфекцией в стране достигло 561 091.