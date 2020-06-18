Москва, 18 июня. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России циркулирует один вариант коронавирусной инфекции. По ее словам, данный вариант коронавируса был завезен из Китая в Европу, после чего попал в Россию.

«Циркулирует ровно тот же европейский, который из Китая пришел в Европу, и из Европы пришел в Российскую Федерацию. Мы это сегодня видим», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия-24».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики выяснили, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. От коронавируса погибло 449 тысяч человек.

В России зафиксировано более 560 тысяч случаев, 7,6 тысячи человек скончались. 314 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.