Сирия новости 18 июня 16.30: двое турецких военных ранены при взрыве в Алеппо, БПЛА Международной коалиции замечен над Дейр эз-Зором

Сирия, 18 июня. Беспилотник Международной коалиции замечен в небе над Дейр эз-Зором. Очередной военный конвой ВС Турции проехал через пограничный переход Кафр-Лусин. Ребенок был серьезно ранен в результате взрыва бомбы в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Международная коалиция: при помощи БПЛА провела разведку над Дейр эз-Зором.

ВС Турции: переправили к онвой из грузовиков с цементными блоками в Идлиб.

Провинция Алеппо

Step Agency сообщает, что двое турецких военных получили ранения в результате взрыва мины в принадлежащей им машине. Инцидент произошел на севере Алеппо на дороге «Азаз-Ярз».

Согласно информации источника в Twitter (NotWoofers), два артиллерийских снаряда ударили по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Тель-Рифата. В настоящее время уточняется, кто атаковал правительственные войска.

Провинция Дейр эз-Зор

MasarPressNet в Twitter сообщает, что в небе над территориями провинции Дейр эз-Зор, находящимися под контролем курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), были замечены разведывательные БПЛА Международной коалиции, возглавляемой США.

Ранее боевики SDF заявили о проведении рейдов на востоке Дейр-эз-Зора. Во время обысков в районе населенного пункта Аль-Дахла курдскими вооруженными бандформированиями были захвачены несколько единиц оружия террористов. Также сообщалось и о рейдах SDF в деревне Аз-Зар, которые закончились арестом ряда местных жителей с целью насильственной вербовки.

Провинция Даръа

Ребенок был серьезно ранен в результате взрыва бомбы, оставшейся от террористов, в деревне Мариба на востоке Даръа.

Накануне в провинции также прогремел взрыв. С работало самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле. Инцидент произошел близ пункта пропуска «Насиб», который располагается на сирийско-иорданской границе. Жертв среди мирного населения удалось избежать. В минировании подозреваются террористы, ведущие в провинции подпольную деятельность после завершения освободительной операции «Базальт» САА летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Турецкий военный конвой из грузовиков с цементными блоками проехал через пограничный переход Кафр-Лусин н а севере Идлиба, направившись вглубь провинции.

Накануне очередной военный конвой турецких военных прибыл на территорию Идлиба. В его составе было не менее 15 бронеавтомобилей.

Кроме того, на востоке провинции ранее был открыт гуманитарный коридор в районе города Саракиб. Благодаря этому через КПП жители смогут покинуть занимаемые террористами территории.