Сирия новости 18 июня 16.30: двое турецких военных ранены при взрыве в Алеппо, БПЛА Международной коалиции замечен над Дейр эз-Зором

Сирия, 18 июня. Беспилотник Международной коалиции замечен в небе над Дейр эз-Зором. Очередной военный конвой ВС Турции проехал через пограничный переход Кафр-Лусин. Ребенок был серьезно ранен в результате взрыва бомбы в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
Международная коалиция: при помощи БПЛА провела разведку над Дейр эз-Зором.
ВС Турции: переправили конвой из грузовиков с цементными блоками в Идлиб.
Провинция Алеппо
Step Agency сообщает, что двое турецких военных получили ранения в результате взрыва мины в принадлежащей им машине. Инцидент произошел на севере Алеппо на дороге «Азаз-Ярз».
Согласно информации источника в Twitter (NotWoofers), два артиллерийских снаряда ударили по позициям Сирийской Арабской Армии (САА) в районе Тель-Рифата. В настоящее время уточняется, кто атаковал правительственные войска.
Провинция Дейр эз-Зор
MasarPressNet в Twitter сообщает, что в небе над территориями провинции Дейр эз-Зор, находящимися под контролем курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии» (SDF), были замечены разведывательные БПЛА Международной коалиции, возглавляемой США.
Ранее боевики SDF заявили о проведении рейдов на востоке Дейр-эз-Зора. Во время обысков в районе населенного пункта Аль-Дахла курдскими вооруженными бандформированиями были захвачены несколько единиц оружия террористов. Также сообщалось и о рейдах SDF в деревне Аз-Зар, которые закончились арестом ряда местных жителей с целью насильственной вербовки.
Провинция Даръа
Ребенок был серьезно ранен в результате взрыва бомбы, оставшейся от террористов, в деревне Мариба на востоке Даръа.
Накануне в провинции также прогремел взрыв. Сработало самодельное взрывное устройство, установленное на мотоцикле. Инцидент произошел близ пункта пропуска «Насиб», который располагается на сирийско-иорданской границе. Жертв среди мирного населения удалось избежать. В минировании подозреваются террористы, ведущие в провинции подпольную деятельность после завершения освободительной операции «Базальт» САА летом 2018 года.
Провинция Идлиб
Турецкий военный конвой из грузовиков с цементными блоками проехал через пограничный переход Кафр-Лусин на севере Идлиба, направившись вглубь провинции.
Накануне очередной военный конвой турецких военных прибыл на территорию Идлиба. В его составе было не менее 15 бронеавтомобилей.
Кроме того, на востоке провинции ранее был открыт гуманитарный коридор в районе города Саракиб. Благодаря этому через КПП жители смогут покинуть занимаемые террористами территории.