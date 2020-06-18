Москва, 18 июня. Ассистент главного арбитра Российской премьер-лиги Максим Гаврилин сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Гаврилин был назначен ассистентом арбитра в предстоящем матче между «Арсеналом» и «Спартаком». Он признался, что положительный тест на коронавирус стал для него полной неожиданностью.

«Чувствую себя отлично. Никаких симптомов у меня нет. Режим самоизоляции соблюдал очень внимательно, не понимаю, где мог заразиться. Готовился к возобновлению чемпионата дома, каждый день тренировался, работал над физикой», — пояснил Гаврилин.

Он также добавил, что результаты теста направлены на дополнительную проверку. Ближайшие несколько недель Гаврилин проведет в самоизоляции.

Стоит отметить, что Чемпионат России по футболу был прерван из-за эпидемии коронавируса в марте 2020 года. Чемпионат возобновится с 19 июня.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 8,3 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 449 тысяч человек.

На территории РФ зарегистрировано более 553 тысяч случаев, 7,4 тысячи человек умерли. 304 тысячи человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.