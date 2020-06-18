Мишустин сообщил о замедлении темпа прироста новых случаев коронавируса

Москва, 18 июня. Темп прироста новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в России замедлился почти во всех регионах РФ, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

«Темп прироста новых случаев за сутки замедлился и составляет в среднем 1,4%», — сообщил глава кабмина на заседании в четверг.

Мишустин подчеркнул, что тенденция сохраняется как в Москве, так и в других регионах, что дает основания для плавного поэтапного выхода регионов из режима ограничений.

Председатель правительства напомнил, что уже 53 региона РФ перешли на первый этап снятия ограничений, восемь – на второй этап. Ослабление ограничений не дает роста числа новых случаев, пишет НСН.

По данным на 18 июня, в России за сутки выявлено 7 790 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах, сообщает «Царьград». Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091. Скончались от коронавируса 7 660 человек, 182 за минувшие сутки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (210785), Московской области (52083), Петербурге (21506) и Нижегородской области (14881).