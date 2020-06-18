Асад расширяет сотрудничество с союзниками для противодействия санкциям США

Дамаск, 18 июня. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что односторонние санкции США по так называемому «Акту Цезаря» в отношении Сирии, являются нарушением международного права. Как заметил Мусави, Иран не собирается стоять в стороне этой ситуации и намерен углубить сотрудничество с сирийской стороной. Информацию об этом приводит информационное агентство SANA.

Tehran: “Caesar Act” economic terrorism, Iran will continue to enhance economic relations with Syria https://t.co/7eR50kIyqU pic.twitter.com/lMP06NluwK — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) June 18, 2020

По словам Аббаса Мусави, несмотря на ограничительные меры со стороны США, правительство Ирана намерено продолжит курс по укреплению экономических отношений с Сирией, а также поддержке сирийского правительства во главе с Башаром Асадом.

«Иран, как было заявлено ранее, не принимает такие жесткие и односторонние санкции, введенные путем издевательств, и в то же время считает их экономическим терроризмом против простых людей Сирии и продолжением усилий США по дестабилизации этой страны», — замечает официальный представитель иранского МИД.

Syria, Iran discuss means of enhancing scientific, economic cooperation- updatehttps://t.co/nV1P88c4pg pic.twitter.com/wOmin1wwal — SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) June 17, 2020

Ранее новый премьер-министр Сирии Хусейн Арнус обсудил с иранской делегацией во главе с советником вице-президента Ирана Хасаном Данаифаром дальнейшие шаги по развитию двухсторонних отношений. Согласно имеющейся информации, стороны на встрече рассмотрели также механизмы по стимулированию торгового обмена и развития совместных научно-исследовательских лабораторий.

Как отмечают политики двух стран, при усилении межправительственного взаимодействия, Сирия и Иран смогут успешно противостоять санкционным ограничениям со стороны стран Запада.