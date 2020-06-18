Дети Галкина трогательно поздравили юмориста с днем рождения

Москва, 18 июня. Юморист Максим Галкин поделился с поклонниками видеокадрами со своего дня рождения. Ролик артист опубликовал в Instagram.

Сегодня, 18 июня, Галкин празднует 44-летие. Артиста поздравили многие коллеги по шоу-бизнесу, а также дети, подготовившие для него творческий подарок.

Близнецы Лиза и Гарри посвятили своему отцу стихотворение, а также подарили цветы и открытки собственного авторства, передает Пятый канал.

«В работе чтобы был успех, в тебя мы верим, ты все сможешь! И совместишь и труд, и смех, да и зарплату приумножишь! Пример всегда с тебя берем и, поздравляя в день рождения, одно сказать тебе хотим, что ты достоин восхищения!» — поздравили Галкина дети.

Подписчики не остались равнодушными к трогательному видео, оставив множество комплиментов под записью.

«Здоровья, терпения, сил и вдохновения! Вы с Аллой большие молодцы!», «С днем рождения! Оставайтесь всегда таким веселым и жизнерадостным. И радуйте нас своим талантом!», «С днем рождения, Максим! Вы — супер! Пожалуйста, радуйте нас подольше!», «Самый лучший! Поздравляю! Максим, желаю тебе счастья, любви и наслаждения в каждом мгновении жизни!» — отметили поклонники в комментариях.

Теплые слова Галкину посвятили и российские знаменитости. Исполнители Игорь Николаев и Анита Цой пожелали артисту здоровья и успехов на сцене.