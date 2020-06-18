Пучков посоветовал Джигурде после реакции на ДТП с Ефремовым обратиться к психиатрам

Российский писатель и публицист Дмитрий Пучков считает, что актеру Никите Джигурде необходимо обратиться за помощью к психиатрам.

Блогер и переводчик, также известный как Гоблин, прокомментировал Федеральному агентству новостей последние заявления народного артиста Чеченской Республики и заслуженного артиста Кабардино-Балкарской АССР по громкому уголовному делу Михаила Ефремова.

Напомним, ранее Никита Джигурда на своей странице в социальной сети Instagram, в частности, высказал версию того, что на Михаила Ефремова планировалось покушение — «с целью заткнуть ему рот».

«Творчеством умалишенных, на мой взгляд, должны заниматься психиатры, — признался Пучков. — Это (слова Джигурды. — Прим. ФАН) не предмет для, так сказать, обсуждения нормальными людьми. По-моему, он психически нездоров. Причем давно!»

По словам собеседника ФАН, Джигурду надо «отправить в какое-нибудь лечебное спецучреждение и покормить хорошими таблетками».

«Под присмотром психиатров поколоть там ему галоперидол, — сказал Гоблин. — И, наверное, все будет нормально. Ну, лучше, чем сейчас, я надеюсь. Никита нуждается в медицинской помощи».

Говоря о своем отношении к нашумевшему дорожно-транспортному происшествию со смертельным исходом по вине Ефремова, Пучков отметил, что все, конечно, будет решать суд.

«Как еще к этому можно относиться? — вопросил он. — Ефремов убил человека, и я подозреваю, надо сидеть [в тюрьме]. А все эти крики — «это какой-то небывалый талант»! Причем здесь талант?! Человек совершил убийство. По неосторожности? Да, по неосторожности. Тем не менее это убийство. И за это не надо отвечать что ли? Какие-то странные люди, честное слово».

Ранее Никита Джигурда на своей странице в социальной сети Instagram, в частности, высказал «убедительную», с его точки зрения, версию того, что на Михаила Ефремова планировалось покушение — «с целью заткнуть ему рот». Данный пост состоит из тринадцати пунктов. Затем актер опубликовал еще один пост, начав его с такого предложения: «Сергея Захарова убили силовики-шакалы, а не гениальный Михаил Ефремов!»

Напомним, поздно вечером в понедельник, 8 июня, в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием Михаила Ефремова. Актер театра и кино, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам он не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался Ефремов, Сергей Захаров, отец двоих детей, получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12-ти лет лишения свободы. Позже было заведено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте наркотиков.

На видео с места ДТП видно, что актер с трудом разговаривает и стоит на ногах. Он перебивает речь полицейского и заявляет: «Я виноват».