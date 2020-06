События в Ливии 16-17 июня: Франция обвинила Турцию в агрессии, к берегам Ливии выбросило трупы

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 18 июня в Ливии и подводит итоги за два дня.

Триполитания

Группировка «Ан-Наваси» объявила о задержании группы уроженцев племени Аль-Каният в городе Тархуна. При них было обнаружено стрелковое оружие и боеприпасы.

القوة الثامنة #النواصي تعلن القبض على خلية تابعة إلى عصابات #الكانيات في ضواحي مدينة #ترهونة ، وتم ضبط عدد من الأسلحة والذخائر التي كانوا يستعدون بها لزعزعة الأمن بالمنطقة. pic.twitter.com/LDDTVa56kM — طه حديد Taha Hadeed (@taha_hadeed) June 16, 2020

В операционном штабе «Вулкана гнева» Правительства национального согласия заявили о кончине бригадного генерала Фаузи Юсефа Ахмада аз-Зарвака, командира инженерно-саперного отделения — 17 дней назад он подорвался на мине на юге Триполи.

استشهاد العميد فوزي يوسف أحمد الزروق آمر مفرزة الهندسة العسكرية لإزاله الألغام والمفخخات ومخلفات الحروب بإدارة الهندسة العسكرية أثر إصابته منذ 17يوما بإنفجار أحد الالغام المفخخة التي زرعتها ميليشيات حفتر الارهابية و مرتزقة فاغنر داخل منازل المواطنين جنوب #طرابلس#ليبيا pic.twitter.com/lIw4wADU1j — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 16, 2020

В оперативном штабе операции «Достоинство» Ливийской национальной армии район от Вади Джараф до западной окраины аэродрома Аль-Вашка объявили районом ведения боевых действий, где не должно быть гражданских лиц.

#Libya

LNA, Misrata il sınırına kadar olan Veşke ve yakınlardaki alanları harekat alanı ilan etti. pic.twitter.com/W7o3i4R9Lj — Sargon Courtenay (@CourtenaySargon) June 17, 2020

Сформированный на прошлой неделе Совет великого союза Триполи, куда вошли представители нескольких группировок, позиционируется себя как консалтинговая фирма по кризисному управлению и политтехнологиям.

The new Greater Tripoli Union Council website (English version included) looks like it's trying to pitch itself as a consulting firm.



It's a coalition of influential figures, some connected to groups like TRB, ASB, Al-Daman or the Janzour Knights...https://t.co/cJ1X6Tr7nl pic.twitter.com/conusYr9dO — Libya Monitoring ???????? (@Libya_OSINT) June 16, 2020

Нарушения прав человека

В посольстве США поддержали призыв ПНС сформировать международную следственную группу, которая будет заниматься фактами расследования нарушений прав человека в Ливии.

In a call with FM Siala, Ambassador Norland welcomed the GNA’s call for the creation of an international fact-finding mission to document alleged human rights abuses in #Libya, identify perpetrators on all sides of the conflict and deter future violators.https://t.co/F47Q35abQn — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) June 16, 2020

В МВД ПНС заявили, что идентифицировали причастных к издевательствам над египтянами и уже арестовали их.

Похищенные египетские рабочие благополучно вернулись в Египет.

The Egyptian workers who were kidnapped & tortured in Tarhouna just a few days ago have arrived back in Egypt. #Libya #LibyaReview pic.twitter.com/OtF2XEuFbp — Libya Review (@LibyaReview) June 18, 2020

К берегам Сабраты выбросило трупы беженцев, отправившихся на «кораблях смерти», как называют мигрантские лодки, к берегам Европы. В организации незаконных перевозок обвинили группировку «Ансар аш-Шариа».

Действия ВС Турции

В Сети опубликовали спутниковые снимки аэропорта Мисраты с разницей в 15 дней. На фото отлично видно «результаты» проведенного Турцией на прошлой неделе учения по оперативной переброске войск и запасов материальных средств в Ливию.

Следующее под флагом Танзании судно CIRKIN прошло через Босфорский пролив, возвращаясь из Мисраты.

Tanzanian flag roro Cirkin transited Bosphorus towards the Black Sea en route from #Misrata #Libya to Samsun. @BenKendim1 01:00GMT. pic.twitter.com/gFVB1rEJ82 — Yörük Işık (@YorukIsik) June 17, 2020

17 июня Минобороны Франции заявило, что принимающий участие в миссии НАТО в Средиземном море французский военный корабль подвергся «очень агрессивным действия» со стороны турецких ВМС. Французские ВМС трижды засекли излучение РЛС подсветки целей со стороны турецкого фрегата.

Южная Ливия

Национальная нефтяная корпорация выразила глубокую обеспокоенность блокирование работы нефтяных месторождений. По словам представителя NOC, нефтепроводы ежедневно текут, одно хранилище на нефтяном месторождении Аш-Шарара вышло из строя.

Действия союзников ЛНА

14 июня военно-транспортный самолет ВВС ОАЭ C-17A был обнаружен на военном аэродроме Ганаклис в египетской Александрии. Выяснилось, что «визиты» C-17A на Ганаклис — дело обыденное и частое уже на протяжении года.

????????⚠️UAE is known for supporting LNA in ????????#Libya. Last Sunday, a UAE C-17A was tracked around #Jiyanklis/#Ganaklis Military Airport, ????????#Egypt.



Flight allowed me to uncover nearly a YEAR of frequent A330 MRTT tanker + C-17A cargo flights there - both types used by UAE Military.????????‍♂️ https://t.co/Rm0tkEBOYp pic.twitter.com/YsiDkYC6UN — Gerjon | חריון (@Gerjon_) June 16, 2020

Опубликован спутниковый снимок размещенной на египетской авиабазе Сиди Баррани, откуда в 2017-2018 годах работали по объектам боевиков в Ливии египетские и эмиратские ВВС, авиационной группировки. Снимок сделан 14 июня.

Egyptian military posturing with a fancy mix of jets (Mirage 2000, F-16) and helicopters at Sidi Barrani Air Base last Sunday https://t.co/GRO1T92lsV pic.twitter.com/Wc78LrSIN0 — Samir (@obretix) June 17, 2020

Политика

В Триполи прибыли глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, начальник Минфина и глава Главной разведывательной организации Турции.

Turkish foreign minister (Mevlüt Çavuşoglu), the Minister of Finance, the Head of the #Turkish Intelligence Service, and other high ranking officials made a surprise visit to #Libya today. pic.twitter.com/0xAYkttOn7 — Read+Rise (@readandrisely) June 17, 2020

Делегация Палаты представителей Ливии во главе с министром иностранных дел базирующегося на востоке Временного правительства Ливии Абдулом Гади аль-Хавиджем посетили с рабочим визитом Москву и встретились с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым.

#زيارات_دولية

وفد مجلس النواب برئاسه النائب الثاني احميد حومة و وزير الخارجية بالحكومة الليبية عبد الهادي الحويج و منسق العلاقات الخارجية بالقيادة العامة العقيد خليفة بوشويقير يجرون محادثات لليوم الثاني بمقر وزارة الخارجية الروسية pic.twitter.com/z5esYbxgIo — عمربوأسعيده (@omarbosadh) June 18, 2020

Король Бахрейна Хамад ибн Иса в телефонном звонке президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси поддержал Каирскую инициативу по урегулированию в Ливии.

