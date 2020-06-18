Корнилов оценил заявление Трампа о желании Украины «уничтожить» его

Украину будут активно использовать под конец предвыборной кампании в Соединенных Штатах, считает политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Заявление Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп долго отказывался предоставлять военную помощь Киеву, обосновывая это тем, что Украина «пыталась его уничтожить». Об этом говорится в новой книге бывшего советника главы Белого дома Джона Болтона, которую должны опубликовать на следующей неделе.

Согласно ее содержанию, Трамп неоднократно требовал от чиновников прекратить оказание военной помощи Киеву «в качестве возмездия за его действия в 2016 году» и «в качестве рычага давления» на Украину, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента США и вероятного кандидата от Демократической партии на предстоящих президентских выборах Джо Байдена.

«Украина пыталась меня уничтожить. Я не заинтересован в помощи им», — приводит слова Трампа книга Байдена.

Украинский кейс

Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов отметил, что это давняя история, и она уже привела к притормаживанию Дональдом Трампом военной помощи Украине, что затем вылилось в историю с «нелепым импичментом».

«Теперь Трамп намерен под выборы использовать и эту историю, и «украинский кейс» Байдена. И у него есть шанс преуспеть в этом. Если, конечно, раньше не собьют [адвоката президента США Рудольфа] Джулиани, который является главным мотором этого кейса. Слить его может только Трамп. А сбить — оппоненты Трампа. Чем они пытаются заниматься уже года четыре. [CША могут использовать украинский кейс в деле] с давлением Байдена на Украину ради бизнеса своего сыночка. Джулиани не скрывает, что у него в запасе еще немало фактов и показаний по украинским проделкам Байдена. Конечно, все это берегут под финиш предвыборной кампании», — заключил Владимир Корнилов.

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева считает, что скандал вокруг книги Болтона похож на постановочный. Это может быть хорошо продуманной пиар-кампанией, которая направлена на формирование определенного образа Трампа.

«Сам факт «противостояния» привлекает к еще не опубликованной книге огромное количество внимания, которое создается и прессой, и постами в социальных сетях. Опубликованный отрывок в книге касательно Украины направлен против демократов, которые поддерживали киевскую власть. Трамп здесь предстает пострадавшим от «сговора» Украины и демпартии, что ему только на руку. По сути, это может быть своеобразным ответным ходом в адрес демократов, показывающим, что ничего не забыто. Ну а киевской власти стоит понять только одно — выше марионетки подняться не получится», — заключила Наталия Елисеева.

Напомним, Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.