Полиция Франции задержала не менее шести чеченцев после беспорядков в Дижоне

Париж, 18 июня. Несколько чеченцев задержали на востоке Франции после беспорядков в городе Дижон, сообщает радио Europe 1.

Утром 18 июня в главном городе провинции Бургундия задержали не менее шести человек. Нарушителей французская полиция нашла с помощью социальных сетей.

Беспорядки в Дижоне произошли 13 июня и продолжались несколько дней. Они начались из-за стычки между чеченцами и французами арабского происхождения, передает телеканал «360».

Местная банда избила молодого чеченца, он получил травмы. За парня вступились его знакомые. По последней информации, конфликт исчерпан. Представители двух сообществ договорились прекратить стычки.