Ученый предсказал конец света 21 июня

Абу-Даби, 18 июня. Конец света наступит в воскресенье, 21 июня. Об этом пишет арабский интернет-портал Al-Ain со ссылкой на данные ученого Паоло Тагалогина.

Исследователь перепроверил расчеты даты апокалипсиса и обнаружил ошибку, в связи с чем предсказал новый день разрушения планеты.

Отмечается, что при переходе от юлианского календаря к григорианскому произошла ошибка, и разница составляет 11 дней в год.

«Следуя юлианскому календарю, мы технически находимся в 2012 году. Количество потерянных дней в году из-за перехода на григорианский календарь составляет 11 дней. За 268 лет по григорианскому календарю (1752–2020) раз 11 дней = 2948 дней. 2948 дней / 365 дней (в год) = 8 лет», — написал ученый в своем Twitter.

Если расчеты Тагалогина верны, то конец света должен быть уже в ближайшее воскресенье.

Сообщение ученого вызвало бурную реакцию интернет-пользователей. Однако были не только те, кто отверг или высмеял ее, но и поддержал. Кого-то известие повергло в настоящий шок.

Как пишет Al-Ain, серию публикаций, поддерживающих теорию Тагалогина, Twitter удалил. Портал также сообщает, что в объявленную концом света дату должно произойти кольцеобразное солнечное затмение, первое в этом году.

Частично его смогут наблюдать в Африке, не считая ее южной и западной частей, в юго-восточной Европе, Азии, за исключением северной и восточной частей России, на севере Австралии, в Индонезии, Микронезии, а также Тихом и Индийском океанах.

Полноценное затмение посчастливится увидеть тем, кто будет находиться в Омане, Йемене, Эритрее, Южном Судане, Конго, Центральноафриканской Республике, Эфиопии, Пакистане, Индии и Китае.

В разгар кольцевого затмения лунный диск покрывает около 99% поверхности Солнца, это явление длится около 5 часов и 48 минут.

Ранее астрологи рассказали, на что стоит обратить внимание во время солнечного затмения 21 июня, передает «МИР 24». По их словам, под ударом в этот день окажутся дружба, любовные и семейные отношения.