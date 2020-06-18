Кремль оценил решение НАТО не размещать ядерные ракеты в Европе

Москва, 18 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение НАТО не размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

«Мы внимательно наблюдаем за тем, что делает НАТО. Для нас приоритетным является тщательный мониторинг ее действий с учетом того, что тенденция приближения НАТО к нашим границам продолжается», — заявил Песков.

Накануне министры обороны стран НАТО обсудили усиление ракетно-ядерного потенциала России и приняли пакет ответных мер, в том числе приобретение самолетов пятого поколения, новых средств ПВО и проведение учений. При этом в НАТО отказались от идеи размещать новые наземные ядерные ракеты в Европе.

«В рамках этого пакета мер НАТО приняла решение не размещать новые ракеты наземного базирования, поскольку мы не намерены зеркально отвечать на вызовы со стороны России», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.