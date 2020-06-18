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План восстановления российской экономики представят Путину до 19 июня

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План восстановления российской экономики представят Путину до 19 июня

Москва, 18 июня. Национальный план восстановления российской экономики после пандемии коронавируса будет представлен на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину до 19 июня. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Срок стоит до 19 июня, чтобы доработать. Представят в срок, затем президенту потребуется время, чтобы ознакомиться. Потом принято будет решение», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин обсудил план восстановления экономики с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что реализация плана должна начаться в июле текущего года. План восстановления экономики, рассчитанный на два года, включает три этапа и 500 мероприятий. Главная цель плана — не только вернуть экономику к докризисному уровню, но и прийти к росту по основным показателям.

Проект плана был представлен Путину еще 2 июня. Позднее Мишустин поручил доработать программу.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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