Роспотребнадзор рассказал, когда в России отменят масочный режим

Москва, 18 июня. Масочный режим в России можно будет отменить только тогда, когда санитарно-эпидемиологическая обстановка в стране станет «совершенно стабильной», рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Когда мы поймем, что мы достигли того уровня, который для нас оптимален», — добавила она.

Попова уточнила, что необходим уровень, когда не будет роста заболеваемости, и он сохранится на протяжении определенного времени. До этого момента глава ведомства призвала россиян постараться сохранять свое здоровье и ходить в маске.

Как подчеркнула Попова, пока нет никаких оснований говорить о том, что вирус уйдет насовсем.

В России за последние сутки зарегистрировали около 7,7 тысячи случаев COVID-19. Число выздоровевших превысило количество заболевших: из больниц выписали более 9,6 тысячи пациентов. Всего в России с начала пандемии подтверждена 561 тысяча случаев коронавируса, общее число вылечившихся достигло 313 тысяч.

Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что впервые за два месяца в республике не зарегистрировали ни одного пациента с COVID-19 за сутки. Несмотря на положительную динамику, Аксенов призвал граждан в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест, максимально ограничить контакты и поманить о социальной дистанции.