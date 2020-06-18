Песков: Россия и Китай выступают за кооперацию стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 18 июня. Россия выступает за сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так представитель Кремля прокомментировал обвинения России, Китая и Ирана в якобы использовании слабости некоторых стран из-за эпидемии коронавирусной инфекции.