Песков: Россия и Китай выступают за кооперацию стран в борьбе с коронавирусом

Москва, 18 июня. Россия выступает за сотрудничество стран в борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Так представитель Кремля прокомментировал обвинения России, Китая и Ирана в якобы использовании слабости некоторых стран из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
«Предпочитаем не комментировать слова министров иностранных дел. Но мы категорически не согласны с этими утверждениями. И Россия, и Китай выступают за кооперацию по борьбе с коронавирусом – разработку вакцины, например. Такие обвинения считаем абсурдными», — пояснил Песков.