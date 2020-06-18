Леонков рассказал об ответе РФ на желание США начать гонку вооружений в космосе

Если американские вооружения в космосе повредят российские спутники военной связи, то Москва воспримет это как акт агрессии и будет вынуждена обезвреживать космические объекты США. Таким мнением с Федеральным агентством новостей поделился военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал предложение «Роскосмоса» принять резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космосе России и США. По словам заместителя генерального директора госкорпорации Сергея Савельева, стремление Вашингтона к милитаризации космоса может привести к разрушению тесных связей с Москвой в этой сфере.

«Мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров может нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — отметил Савельев.

Представитель «Роскосмоса» заверил о готовности российской стороны наращивать партнерство с США по широкому спектру вопросов уже сейчас, а не только в сфере продажи двигателей и доставки астронавтов к МКС. При этом Савельев добавил, что ведомство «с крайней настороженностью воспринимает заявления о том, что Россия собирается размещать в космосе оружие, направленное против США».

Как известно, до этого Пентагон завершил разработку «Стратегии обороны в космосе». В документе прописаны ответные действия США на вызовы и угрозы для национальной безопасности страны. В Пентагоне считают, что именно Россия и Китай занимаются милитаризацией космоса. В интервью ФАН главный редактор военного журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков рассказал, что разработкой документа занималось Агентство США по освоению космического пространства, которое подчиняется Пентагону.

«Ведомство опубликовало данные о том, что в космосе развернется большая группировка спутников и она будет состоять из семи орбитальных слоев. Первый слой — это транспортный уровень и он будет включать 658 спутников. Следующие компоненты системы — это уровни слежения, надзора и сдерживания с присутствием 200 спутников в каждом слое. Под последним уровнем подразумевается явная милитаризация космоса, поскольку в нем будут присутствовать средства вооружений. Кроме того, в группировку будет входить навигационный уровень и уровень управления боем, который относится к системам вооружений. Эти все уровни не что иное, как милитаризация космоса. Когда «Роскосмос» об этом узнал, то он выступил с заявлением, что этот шаг ни к чему хорошему не приведет», — рассказал Леонков.

С появлением группировки спутников, которую развернет США, в космосе окажется от 12 до 30 тысяч космических объектов. С учетом космического мусора и американской системы будет затруднена возможность для других стран выводить собственные спутники на орбиту, говорит собеседник ФАН.

«Это будет сложная техническая задача, поскольку может произойти столкновение космических объектов. Кроме того, Агентство по освоению космического пространства сообщило, что в космос будет выводиться оружие кинетического перехвата. Такие перехватчики смогут уничтожать баллистические ракеты и гиперзвуковое оружие в космосе, а также наносить удар с орбиты. Второй вид вооружений, которые США хотят разместить, представляет собой радиоэлектронное оружие в виде комплексов РЭБ. Они смогут повреждать другие космические объекты и тогда США станут некими монополистами в космосе», — сказал он.

Что касается возможностей разворачивания этой системы, то она, по словам собеседника ФАН, будет состоять из малых спутников.

«Американцы считают, что они будут сложными объектами для противоспутникового оружия из-за своих небольших размеров. В частности, вес спутников в среднем будет составлять одну тонну. Тем не менее они забывают, что противоспутниковое оружие может быть разным, в том числе иметь ядерную начинку. Как показывали испытания американцев, когда на высоте 800 км был взорван ядерный заряд, то была вырублена не только система спутников, оказавшаяся в зоне электромагнитного изучения, но и множество наземных систем», — объяснил военный эксперт.

Однако для США появление такой системы спутников чревато определенными последствиями. В частности, в недавно утвержденных основах государственной политики России в области ядерного сдерживания написано, что «разворачивание вооружений в космосе воспринимается как явная военная угроза», поясняет Леонков.

«Если будут повреждены спутники, которые у нас отвечают за оборону, например, за систему военной связи, то в России это будет воспринято как агрессия. Появление такого рода вооружения в космосе вызовет определенную ответную реакцию со стороны России и Китая. В космосе появятся вооружения, которые будут обезвреживать американскую систему обороны. Мы ведь сначала предупреждаем, а потом у нас появляются комплексы, которые шокируют наших «заокеанских» партнеров, — сообщил военный эксперт. — Но это не будет космической гонкой вооружений, потому что у нас и Китая совершенно другой принцип построения военной доктрины. Наш документ основан на принципе оборонной достаточности, а у американцев доктрина базируется на силовом доминировании, которое зависит от ресурсной базы, включая финансы и людей».

Ранее космическое командование ВВС США обвинило Россию в проведении испытаний противоспутниковой ракеты, которая якобы представляла угрозу американским космическим системам. Военные США заверили, что будут «сдерживать агрессию и защищать нацию» от враждебной активности в космосе. Глава космического командования Джон Реймонд отметил, что Россия стремится ограничить возможности США в космосе.