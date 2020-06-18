На Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Победы. ФАН-ТВ

Москва, 18 июня. В Москве на Красной площади прошла первая ночная репетиция парада Великой Победы. В ней приняли участие больше 230 единиц исторической и современной военной техники. Больше 20 машин в торжественном смотре участвуют впервые. Чеканным шагом по брусчатке прошли офицеры, сержанты, солдаты военных частей. В пешей колонне также курсанты военно-учебных заведений, воспитанники суворовских и Нахимовского училищ, юнармейцы. 11 парадных расчетов в исторической форме: роты пехоты и народного ополчения, летчики и моряки, инженеры, разведчики и пограничники.

К параду Победы допущены преимущественно военнослужащие с иммунитетом к COVID-19. Тренировки проходят в средствах индивидуальной защиты. Запланирована репетиция и на сегодня, 18 июня. Генеральная — в субботу, 20 числа.