Путин обсудил с Алиевым ситуацию с коронавирусом

Москва, 18 июня. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, впереди у российского лидера запланирована публичная встреча с директором Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрием Чиханчиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Обсуждались вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений. Затронута также ситуация вокруг пандемии коронавируса и предпринимаемые меры по борьбе с инфекцией», — пояснили журналистам.

В четверг Путин продолжит работу в Кремле. В графике президента запланированы несколько встреч, одна из них публичного характера.

В рамках последней Чиханчин выступит с докладом, в котором расскажет, в частности, о расходовании бюджетных средств. В Кремле отметили, что на ведомство сегодня ложится нагрузка из-за пандемии.