Аналитики назвали самый популярный в мире смартфон

Москва, 18 июня. Apple лидирует на рынке смартфонов премиум-класса, а iPhone 11 стал самым продаваемым телефоном в общем сегменте продаж по итогам первого квартала. Об этом говорится в исследовании агентства CounterPoint.

Свежая модель Apple имеет долю продаж в 30%. Вторую строчку рейтинга популярности занимает iPhone 11 Pro Max с 9%, тройку замыкает iPhone 11 Pro (7%). В топ-5 также попали iPhone XR и Huawei Mate 30 Pro 5G.

В премиальном сегменте доля Apple достигает 57%. При этом американская компания и Samsung доминируют на рынке во всех регионах кроме Китая, где наиболее востребованным брендом устройств премиум-класса является Huawei.

«Успешное рекламное позиционирование — это результат многолетней работы маркетологов Apple, которые создали народную идею о том, что если у тебя iPhone, то ты крут и самодостаточен. Ну и конечно нельзя отрицать того, что смартфоны от Apple зачастую действительно работают отлично», — прокомментировал результаты исследования в интервью «Ридусу» медиаменеджер Федор Казаков.

Кроме того, данные CounterPoint показывают, что на 67% показатели продаж улучшила компания Oppo, выпустившая новые смартфоны Oppo Reno 3 и Reno 3 Pro 5G, которые позволили занять 3% премиального сегмента.