Опубликовано полное видео апрельского инцидента между военными РФ и США в Сирии

Дамаск, 18 июня. Опубликовано полное видео инцидента между военнослужащими России и США, произошедшего в Сирии 16 апреля 2020 года. Ролик появился в Telegram-канале проекта Astra Militarum.

Инцидент произошел в окрестностях города Камышлы сирийской провинции Хасака, когда российские военнослужащие проводили патрулирование по ранее деконфликтованному маршруту. Американские военные решили нарушить договоренности и создали помехи патрулю, преградив путь колонне российской техники.

Ранее в Сети был опубликован лишь короткий отрывок видео инцидента. Как можно судить по полной версии, невозможность двигаться по асфальтированной дороге не стала преградой для движения российского патруля.

«Новая попытка наших американских «коллег» заблокировать движение российского военного патруля завершилась очередным фиаско. Наши бравые БТРы спокойно свернули на обочину и объехали вставших на асфальте янки (которые видимо не знали, что «танки грязи не боятся»)», — отмечается в Telegram-канале.

Находчивость российских военных восхитила пользователей соцсетей.

«Русские всегда найдут дорогу», — отмечают пользователи Twitter.

Ранее сообщалось, что российские военные продолжили патрулирование вдоль сирийско-турецкой границы в провинциях Алеппо, Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасака в рамках реализации положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.