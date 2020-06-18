Адвокат оценил условия домашнего ареста Ефремова, у которого есть домработница

Москва, 18 июня. Домашний арест актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП в центре Москвы проходит в комфортных условиях. У артиста даже есть домработница.

По словам домработницы Евы Моисеевой, Ефремов общается только с детьми. А в гости к нему никто из друзей не ходит. Моисеева заявила, что артисту сейчас очень тяжело.

Адвокат Леонид Ольшанский прокомментировал условия содержания Ефремова. Он отметил, что актер мог бы пригласить на работу двух домработниц. Главное, чтобы это было разрешено судом.

Одному подсудимому могут запретить даже общаться с родственниками, а другому — «разрешить массажиста, горничную и маникюрщицу». Ольшанский добавил, что список гостей и регулярность их встреч тоже прописывается в постановлении суда.

Визиты друзей под запретом, но встречи с детьми Ефремову разрешены, пишет издание KP.Ru. Правозащитник добавил, что у актера есть право заказывать еду на дом — «хоть пиццу, хоть крабов». Суд это не запрещает.

Но если он выйдет на лестничную площадку пообщаться с соседом, тогда его могут отправить под арест. Выход за пределы квартиры уже считается нарушением.

Напомним, что 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения управлял иномаркой. Он выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Находящийся в грузовике 57-летний водитель скончался. Суд отправил актера на два месяца под домашний арест.