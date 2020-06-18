Милонов обвинил Facebook в двойных стандартах при модерировании

Москва, 18 июня. Американская компания Facebook должна соблюдать российское законодательство, напомнил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Парламентарий прокомментировал заявление Павла Дурова. Создатель «ВКонтакте» и Telegram пригрозил судом Facebook за рекламу мошеннических схем от его имени. Дуров отметил, что модераторы Facebook более года игнорируют жалобы пользователей на мошеннические схемы. Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, у нее достаточно ресурсов на более качественную оценку рекламных объявлений, отметил Дуров.

Дуров сообщил, что из-за мошеннических объявлений об «уникальной торговой платформе для пенсионеров» от Дуровых 65-летняя пенсионерка взяла кредит на 193 тысяч рублей, который не в состоянии выплачивать.

Милонов подтвердил, что Facebook действительно использует двойные стандарты при модерировании.

«Facebook с одной стороны очень жестко реагирует на любые проявления информационной работы со стороны независимых СМИ, если они, разумеется, не наполнены проамериканской идеологией. Но с другой стороны они абсолютно спокойно попустительствуют распространению ложной, клеветнической информации. Информации про наркотики, экстремистской и даже террористической», — отметил парламентарий в комментарии «Инфореактору».

Депутат считает, что Facebook вел бы себя по-другому, если бы столкнулся с адекватной реакцией со стороны России.

«Facebook, если они хотят функционировать в России, должны подчиняться российскому законодательству. Они яростно отстаивают позицию, что они компания американская, что они подчиняются законам США, и это правильно, если они действуют на территории США. Но не когда они действуют в нашей стране», — добавил Милонов.

Ранее член комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян предложил заблокировать Facebook за несоблюдение российских законов. Он напомнил, что российский закон о надежном Рунете позволит очистить российский сегмент Сети от информационных вбросов Запада.