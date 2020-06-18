Россияне уверены, что голосование по поправкам в конституцию повлияет на будущее

Москва, 18 июня. Большинство россиян (68% опрошенных) собираются принять участие в голосовании по поправкам в конституцию. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи рассказали, что 83% респондентов знают дату проведения голосования. 68% россиян слышали о том, что отдать свой голос можно не только 1 июля, но и на неделе до этой даты.

«Россияне чаще говорят, что предпочтут принять участие в голосовании по внесению поправок в основной закон 1 июля — 53%. Предпочтут принять участие в голосовании заранее, в период с 25 июня, 25% опрошенных», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Порядка 66% респондентов считают достаточными меры санитарной безопасности избирателей, а 14% даже избыточными.

«С утверждением, что участие в голосовании — это возможность защитить, отстоять свои интересы и интересы своей семьи, согласны 78%», — добавили социологи.

Около 85% опрошенных россиян уверены, что голосование даст возможность повлиять на будущее страны, семьи и свое собственное.

Напомним, что о необходимости внесения изменений в основной закон страны президент России Владимир Путин заявил еще в январе, во время послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней конституции многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.

Поправки к Конституции России вступят в силу только после всенародного голосования и в том случае, если их поддержит большинство граждан. Изначально голосование собирались провести 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса сроки сдвинули.

Секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина рассказала, что уже почти 12 тысяч человек, находящихся в труднодоступных областях страны, приняли участие в голосовании по поправкам к конституции.