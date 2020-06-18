В ПФР объяснили, как пенсионеры могут получить дополнительную выплату к пенсии

Москва, 18 июня. Отдельные категории российских пенсионеров могут получить дополнительную выплату к основному пособию, она предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ (ПФР).

В ПФР пояснили, что добровольные страховые взносы, перечисляемые участниками программы из собственных средств на накопительную пенсию, не облагаются налогом на доходы для физлиц, и это позволяет ежегодно оформлять с внесенной суммы возврат.

Величина налогового вычета составляет 13%, а под перерасчет попадают только взносы от 2-х до 12 тысяч рублей. Таким образом, если в 2019 году пенсионер перечислил такую сумму добровольных страховых, то в 2020 году он может вернуть от 260 рублей до 1560 рублей.

Получить вычет можно, подав в налоговую инспекцию по месту жительства соответствующие декларацию и заявление. При этом к ним необходимо приложить документы, которые подтвердят расходы по уплате дополнительных страховых взносов. Если они перечислялись по заявлению из заработной платы, потребуется справка из бухгалтерии работодателя.

Специалисты отметили, что задекларировать доходы и получить вычет пенсионер может в течение трех лет. Это означает, что за деньгами за 2019 год гражданин вправе обратиться в 2020-2022 годах. В текущем году можно получить вычет за 2017-2018 годы.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, кто в России может рассчитывать на индексации и дополнительные выплаты.