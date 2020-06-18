Верховный суд отклонил иск о голосовании по конституции

Москва, 18 июня. Верховный суд России отклонил иск Геннадия Рудяка о проведении всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля, об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Судья отказал в принятии заявления, оно возвращено в канцелярию», — сообщили в суде.

В суде не объяснили причину отклонения иска. Ранее аналогичные заявления подали депутаты Мосгордумы Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей. По мнению парламентариев, проводить голосование 1 июля неправильно из-за эпидемиологической ситуации. Депутаты сообщили, что пока не получили ответа от Верховного суда. В базе суда заявление пока не зарегистрировано.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.

Ранее член Общественной палаты России Елена Сутормина заявила, что негативная реакция оппозиционеров на призыв голосовать по поправкам в конституцию — провокация. Общественный деятель подчеркнула, что поправка о территориальной целостности России раздражает либералов, поскольку для Запада сильная и неделимая РФ опасна.