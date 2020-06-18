Как из террориста Басаева прозападные СМИ делают «защитника демократии»

Герой ли Басаев — спросите в Беслане.

Помните эти боль и позор, которые пришлось пережить в 1995 году:

«Шамиль Басаев, говорите громче — вас плохо слышно»?

1200 заложников в городской больнице Буденновска. Почти 200 террористов под предводительством Шамиля Басаева, с которым по телефону разговаривал председатель правительства России Виктор Черномырдин. 129 погибших, более 400 раненых. Ничего более страшного в тот период Россия еще не видела. Это был настоящий болевой шок.

Практически все последующие крупные теракты, заставившие содрогнуться в нашей стране, пожалуй, каждого, — захват театрального комплекса на Дубровке в Москве в 2002 году, захват школы в Беслане в 2003 году, взрыв Дома правительства в Грозном в 2004 году, взрывы двух пассажирских самолетов Ту-154 и Ту-134 в августе 2004 года — принесли огромное количество жертв, которые были организованы Шамилем Басаевым.

Ряд западных и прозападных СМИ и по сей день продолжают делать из него образ некоего героя, «борца с режимом и оккупацией», нередко сравнивая террориста Басаева с революционером Че Геварой. Несмотря на то, что Басаев внесен в список террористов в ООН, в Евросоюзе и даже в США отдельные структуры русскоязычного информационного пространства систематически и целенаправленно ведут работу по его героизации.

На мой обывательский взгляд, образ защитника Ичкерии — как он себя позиционировал перед многочисленными СМИ — у Басаева закончился ровно в тот момент, когда он принял решение захватить больницу в Буденновске — с сотнями женщин и детей. Когда ясная и понятная мотивация была заменена на террористическую идеологию, ничего общего не имеющую с защитой своей территории. С этого момента все без исключения устремления Басаева можно и нужно связывать не с желанием изменить мир к лучшему, а причинить окружающему миру максимальный вред.

Андрей Антипов в своей книге «Лев Рохлин. Жизнь и смерть генерала», изданной в 1998 году, описывает ситуацию, которая возникла в феврале 1995 года во время штурма Грозного подразделениями российской армии:

«Начался массовый отход чеченских отрядов из города. Батальон Басаева, который вел активные боевые действия против частей Рохлина, решил прорываться через пустырь, надеясь укрыться за постройками на его окраине. Но там их ждала засада. Батальон оказался в кольце. Выгнав «шилки» на прямую наводку, генерал приказал стрелять. Как многорядным плугом прошлись зенитки по печально знаменитому «абхазскому» батальону Шамиля Басаева, перемешивая человеческие тела с землей. А Рохлин вдруг обнаружит, что ему не по себе от устроенной им самим бойни. «Шамиль, что же ты так подставился?» — качал он головой. Тогда генерал еще не знал, какой «славой» покроет себя Басаев, который через несколько месяцев устроит бойню в Буденновске. Противником боевиков в этом городе будут не гвардейцы Рохлина, а женщины и дети — пациенты городской больницы».

Сам Лев Рохлин впоследствии скажет:

«Такая мразь за расстрел женщин и детей заслуживает лишь уничтожения…».

Тогда Басаев выжил и сделал то, что стало болью для всей страны. В период между двумя войнами Басаев близко сошелся с арабами, плотно севшими в Чечне на финансовые потоки, сблизился с идеологией ваххабизма. Терроризм стал его основным занятием и весьма для него прибыльным делом.

С этого момента его уже можно смело считать международным террористом, так как он стал проводником воли крупных международных террористических структур. За отдельную плату он теперь принялся поддерживать на Кавказе очаг напряженности, параллельно продвигая идею создания в регионе ваххабитского государства. Надо полагать, что достаточно светский человек, каким был Шамиль Басаев, не мог в одночасье стать ярым адептом достаточно примитивного (в сравнении с другими религиозными течениями) радикального фундаментального исламизма, отрицающего многие достижения цивилизованного мира. Следовательно, приверженность ваххабизму нужна была ему исключительно лишь как инструмент приобщения к финансовым потокам, которые шли в Чечню для продолжения «войны с неверными».

Практическая реализация радикальных замыслов выразилась в захвате нескольких районов Дагестана, куда Басаев вместе с арабским террористом Хаттабом вошел в августе 1999 года. Вероятно, он помнил безоружность российских спецслужб в Буденновске и надеялся, что дальнейшее его продвижение к Каспию не будет остановлено. Но он ошибся. В стране к тому времени кое-что уже поменялось.

В сентябре 1999 года председатель правительства России Владимир Путин ясно выразил государственную позицию в отношении террористов:

«Мы будем преследовать террористов везде. В аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Всё, вопрос закрыт окончательно».

После сбивчивого голоса Виктора Черномырдина, пытающегося договориться с убийцей женщин и детей, жесткое и конкретное высказывание Владимира Путина вернуло веру в возможность противостояния зарвавшемуся терроризму.

Зимой 2000 года во время прорыва из окруженного российскими войсками Грозного взрывом противопехотной мины Шамилю Басаеву оторвало ступню, в результате чего он лишился ноги. В дальнейшем он ходил на протезе. Спецслужбы плотно занялись не только им самим, но и перекрытием финансовых потоков идущих из-за рубежа.

Успехи российских спецслужб, действующих решительно и целеустремленно, в конечном итоге привели в июле 2006 года к мощному взрыву в селе Экажево в Ингушетии, который поставил крест на террористической карьере кровавого «полевого командира».

С тех пор минуло уже 14 лет, но героизация террориста не прекращается. Дошло до того, что во всемирно известной игре Call Of Duty Warzone появился скин бойца, сильно похожего на Шамиля Басаева. Иначе как идеологической диверсией это назвать нельзя — безусловно, разработчики игры знали, кого они копировали.

И вот сегодня, в дни очередной годовщины большой беды, финансируемые на гранты Госдепартамента США некоторые российские издания называют убийцу и террориста Шамиля Басаева «защитником демократии». Вы спросите в Беслане, где Басаев убил почти 200 детей у любого прохожего, — является ли организатор массового убийства «защитником демократии»? И что вам ответят жители Беслана?

В этой связи хочется поинтересоваться у компетентных структур, в свое время непосредственно занимавшихся пресечением террористической деятельности Шамиля Басаева, не пора ли всерьез заняться потоками пропаганды, в российском информационном поле завуалировано и прямо оправдывающих терроризм и конкретных кровавых выродков? У меня на сегодня всё.