Россия отправила в ЮАР тесты на COVID-19

Москва, 18 июня. Роспотребнадзор отправил 11 июня гуманитарную помощь в ЮАР, сообщили на сайте МИД России 17 июня.

Груз содержит медицинские материалы, предназначенные для борьбы с COVID-19, и предоставлен Роспотребнадзором на безвозмездной основе.

«Это уже вторая партия российской помощи ЮАР (предыдущая была направлена в мае), она содержит 100 комплексов российских тест-систем, разработанных ФГУП «Государственный научный центр вирусологии «Вектор», а также необходимые реагенты к ним», — говорится в сообщении дипведомства.

Материалы, отправленные Россией в Южно-Африканскую Республику, рассчитаны на 15 000 исследований.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что 29 государств Африки и Африканский союз попросили Россию оказать поддержку в борьбе с распространением COVID-19.

Кроме ЮАР гуманитарную помощь к настоящему моменту получили Демократическая Республика Конго, Джибути, Гвинея, Коморские острова и Мадагаскар.