Газзаев предложил РУСАДА и Минспорту создать пул юристов для борьбы с допингом

Москва, 18 июня. Министерству спорта и Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) следует создать пул юристов, чтобы тестирование спортсменов на допинг не ставили под сомнение. Об этом заявил заслуженный тренер России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Проблема, связанная с качеством проб, длится с 2016 года. Считаю, что РУСАДА и Минспорт нужно вместе очень тесно трудиться над этой проблемой, которая, к сожалению, существует. Сегодня мы должны работать на упреждение», — сказал он на пресс-конференции.

Газзаев также отметил, что в международных спортивных организациях нет представителей России, которые могли бы отстаивать права отечественных атлетов. Также, по его словам, следует создать пул юристов и журналистов, которые бы регулярно поддерживали и защищали интересы страны.

«Мы — крупнейшая спортивная держава, мы должны отстаивать интересы наших спортсменов. Например, можно создать пул мощных юристов, которые на регулярной основе поддерживали бы контакт с международными организациями. Кроме того, журналисты могли бы оказывать более мощную информационную поддержку», — подчеркнул Газзаев.

Отметим, ранее в российском антидопинговом агентстве заявили, что возобновляют допинг-тестирование спортсменов, которое было прервано в марте из-за коронавируса. РУСАДА с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб.