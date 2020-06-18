РЖД открыли вагоны-рестораны для пассажиров

Москва, 18 июня. Вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», возобновляют обычный режим работы для пассажиров. Об этом сообщается на сайте РЖД.

«В связи с постепенным снятием ограничений, действовавших в регионах России из-за эпидемиологической ситуации, вагоны-рестораны и вагоны-бистро в составах поездов дальнего следования, включая высокоскоростные «Сапсаны», снова открывают двери для посетителей», — говорится в сообщении.

Обслуживание посетителей ведется с соблюдением рекомендованных мер безопасности. Пассажирам предоставляются антисептики для обработки рук, дезинфицируются помещения, отслеживается состояние здоровья персонала. Сотрудники вагонов-ресторанов работают в средствах индивидуальной защиты и регулярно их сменяют.

В РЖД отмечают, что при желании пассажиры могут заказать доставку еды непосредственно на свое место в поезде. Для этого достаточно обратиться к проводнику вагона.

Вагоны-рестораны временно закрыли для обслуживания в конце марта. Эта мера была принята в целях предупредить распространение коронавирусной инфекции. В составах, где функционировали такие вагоны, пассажиры могли воспользоваться только возможностью доставки еды к своему месту.

Как пишет «АиФ», тогда же в вагонах поездов дальнего следования была прекращена продажа всех непродовольственных товаров. Доступными к покупке остались только предметы первой необходимости, среди которых дезинфицирующие средства, влажные и сухие салфетки, наборы для душа