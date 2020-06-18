Известный философ Науменко найден мертвым в Москве

Москва, 18 июня. Известный российский философ Лев Науменко найден мертвым в Москве. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Тело ученого обнаружил его сын на лестнице жилого дома утром 18 июня. 86-летний философ проживал с супругой в высотке на Кудринской площади, именно здесь и было найдено тело. Точная причина смерти Науменко пока не называется, сейчас правоохранители проводят проверку.

По предварительным данным, ученый мог свести счеты с жизнью. Как пишет «Московский комсомолец», в квартире Науменко была найдена записка, в которой он жаловался, что слепнет, глохнет, теряет остатки памяти и что он «никому не нужен».

«Уходить из жизни трудно, но оставаться еще труднее», — приводит выдержку из записки НСН.

Лев Науменко родился 19 октября 1933 года. В 1956 году он окончил философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Ученый являлся специалистом по теории диалектики и социальной философии. Он также исследовал творчество Эвальда Ильенкова — советского философа, занимавшегося марксистско-ленинской диалектикой.

В советские годы Науменко стал лауреатом Государственной премии Казахской ССР за цикл работ по теории диалектики. Кроме того, ученый на протяжении нескольких лет работал заместителем главного редактора и редактором отдела философии журнала «Коммунист».