Глава МИД Восточного правительства Ливии Абдель Хади Хувейдж рассказал о переговорах в Москве, агрессии Турции и шагах, нужных для урегулирования кризиса в североафриканской стране. Подробности приводит информационный канал RT Arabic.

Переговоры в Москве и позиция РФ

«Наша встреча в Москве была посвящена военным и политическим событиям, происходящим сейчас в Ливии. Мы беседовали с заместителем министра иностранных дел России более 4 часов», — отметил министр.

По его словам, на переговорах в РФ были подняты вопросы по реализации «Каирской декларации» и итогов конференции в Берлине. Эти решения будут воплощены в жизнь в соответствии с национальными принципами ливийского народа. Москва, в свою очередь, заинтересована в установлении мира в Ливии, выступает за перемирие и политическое урегулирование кризиса.

Главные задачи по достижению мира

Хувейдж подчеркнул, что Восточное правительство выступает за полное разоружение различных вооруженных группировок, вывод наемников с территории страны. Любые инициативы, направленные не на это, обречены на провал, так как присутствие группировок и наемников негативно сказывается на поддержке усилий по миру.

«Куда бы ни пришли вооруженные формирования и наемники, вы обнаружите убийства, разрушения и поджоги, и это именно то, что произошло во многих городах на западе Ливии», — напомнил политик.

«Каирская декларация» является эффективным инструментом по достижению мира в Ливии. Ее особенность заключается в том, что в ее основе лежит четкий план, отображающий интересы народа. Решения, принятые в Каире, не поддерживают определенную сторону, документ разработан для завершения берлинского процесса.

Агрессия Турции

Проблема Ливии находится не только внутри страны — в дела государства вмешивается Турция, использующая для этого наемников и террористов. Глава МИД подчеркнул, что в Ливии сейчас находится более 13 тысяч сирийских боевиков, привлеченных турецкими вербовщиками.

«Мы в одиночку сталкиваемся с турецкой агрессией, и с волей нашего народа и его поддержкой ЛНА мы будем продолжать ей противостоять. Не мы отправились воевать в Стамбул и Анкару. Враг тот, кто пришел на нашу землю», — добавил он.

ЛНА

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара эффективно противостоит вооруженным бандформированиям, поскольку, помимо прочего, эти группировки не в силах одолеть профессиональную армию. Действия ЛНА, в том числе передислокация сил, продиктованы интересами ливийцев и основаны на международных требованиях по урегулированию кризиса. Армия выступает в защиту мирного населения.