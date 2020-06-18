Власти Сургутского района выделили почти 100 млн рублей на ремонт школ и детсадов

Сургут, 18 июня. Глава Сургутского района Андрей Трубецкой рассказал о ремонте в образовательных учреждениях, запланированных в 2020 году.

Школы и детсады Сургутского района будут отремонтированы в девяти из 13 поселений. На капитальный ремонт направили 60 млн рублей, еще 38 млн рублей выделили на текущий ремонт.

По словам Трубецкого, в деревне Русскинская оборудуют стадион с беговыми дорожками. Обновят помещения в интернатах для детей народов Севера, пишет Infox.ru.

Глава района подчеркнул, что оборудование образовательных учреждений изнашивается. И на эти цели тоже нужны деньги.