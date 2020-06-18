Школьники не смогут в 2020 году пересдать ЕГЭ для лучшего балла

Москва, 18 июня. Резервные дни сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году предусмотрены только для тех учащихся, которые пропустили его по уважительной причине, переписать для получения лучшего балла нельзя. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

Ранее возможна была пересдача русского языка и математики, если один из предметов сдан положительно, а второй провален. В этом же году школьники, которые не наберут минимальные баллы, переписать ЕГЭ не смогут.

Музаев объяснил, что резервные дни только для тех, у кого есть уважительная причина для пропуска экзамена. Либо же, если школьник не смог его закончить из-за состояния здоровья. В этом случае на учащегося оформят протокол в пункте проведения экзамена.

«Все остальное — это не уважительная причина, и на пересдачу допускаться никто не будет для повышения своего результата», — подчеркнул врио главы Рособрнадзора.

По его словам, вторую попытку ранее давали, чтобы школьник смог добрать баллы и получить аттестат. Но в 2020 году аттестаты выдадут всем. Преодоление экзаменационных испытаний остается обязательным только для желающих поступить в вузы.

Ранее заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров предупредил, что продающиеся в Сети ответы к ЕГЭ на 100% являются обманом и распространяются мошенниками.