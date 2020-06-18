Эксперты обвинили Украину в создании «москитного флота» для новой провокации в Черном море

Под руководством американских спецслужб Украина создает «москитный флот» для продолжения провокаций в Черном море. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политолог Максим Жаров.

Новое вооружение для Киева

Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил продажу 16 современных патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оснащения Украине на общую сумму 600 миллионов долларов. Об этом говорится в сообщении, которое размещено на сайте Управления военного сотрудничества Минобороны США.

Киев запросил возможность покупки до 16 патрульных катеров Mark VI, 20 оптико-электронных и инфракрасных радаров, 32 пулеметов на дистанционном управлении MSI Seahawk A2, 16 систем распознавания «свой-чужой», 40 ручных пулеметов МК44 (32 для установки и еще восьми запасных), а также других комплектующих услуг по техобслуживанию судов.

«Предложенная продажа укрепит возможности Украины по отражению существующих и будущих угроз путем предоставления современных скоростных судов малого радиуса действия. Украина будет использовать суда для более эффективной защиты своих территориальных вод и защиты своих интересов на море. У Украины не будет сложностей с интеграцией этого вооружения в свои вооруженные силы», — говорится в документе.

Украина готовит новую провокацию

По мнению Максима Жарова, Соединенные Штаты продолжают поставлять на Украину списанное ранее вооружение, в частности, катера береговой охраны.

«Под руководством американских спецслужб Украина создает «москитный флот» для продолжения провокаций в Черном море, подобных той, что была осуществлена ею у Крымского моста. Так что следует ожидать, что и эти американские катера, будучи захваченными российскими пограничниками вместе с украинскими экипажами, будут вновь пылиться в Севастополе в качестве вещдоков», — считает

«Страховка от Румынии и Болгарии»

Как отметил кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, это не продажа, а лишь одобрение. Сильный информационный повод и поддержка президента Украины Владимира Зеленского со стороны Вашингтона.

«В нем видимо сейчас заинтересованы на фоне полномасштабной американской нестабильности и сильнейших рейтинговых ударов по Трампу. Также Украина получает средство для возможных провокаций против России. Владимир Зеленский — это прямое продолжение Петра Порошенко. Возможность повторения «керченского прорыва» никто не исключает», — добавил Антон Бредихин.

Кроме того, заметил политолог, американцы страхуют Украину в связи с языковым законом от челнов НАТО, которые могут предъявить к ней не только языковые, но и территориальные претензии.

«Это касается Румынии, у которой в свое время получилось «отжать» акваторию вокруг острова Змеиный, и Болгарии, которая уже выступила с заявлением об ущемлении прав болгарской национально-культурной автономии на Украине», — заключил Антон Бредихин.

25 ноября 2018 года три корабля украинских BMC вторглись в территориальные воды РФ в Черном море. Они не реагировали на требования пограничной службы ФСБ остановиться. В результате украинские корабли и их экипажи (24 моряка) задержали. В их отношении было возбуждено уголовное дело.

Ранее появилась информация, что США передадут Украине оборудование более чем на 60 миллионов долларов, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin. В ДНР считают, что это может обострить ситуацию в регионе.