В России от коронавируса умерли 498 медиков. События дня. ФАН-ТВ

Верховный суд отклонил иск о голосовании по Конституции Верховный суд России не принял иск, оспаривающий указ президента Владимира Путина о проведении голосования по поправкам в Конституцию. Это следует из карточки дела на сайте суда. Иск к президенту подал некий Геннадий Рудяк. Напомним, Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам к Конституции 1 июня. Основной день голосования — 1 июля. Однако россияне также смогут проголосовать в течение шести дней до этой даты на участках, организованных на открытом воздухе. Изначально голосование планировалось провести 22 апреля, но его отложили из-за коронавируса. Жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать в электронном формате. Пробные опросы в этих регионах пройдут 18 и 19 июня.

Почти 500 медработников умерли из-за COVID-19 Почти 500 медицинских работников в России умерли из-за новой коронавирусной инфекции. Об этом на конференции «Безопасность медицинских работников. Проблемы, анализ и решения», сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова. «На сегодня мы констатируем, что эпидемия пока не закончилась. Более полумиллиона человек в России реально заболевших, к сожалению, более 7,5 тыс. человек на сегодняшний день погибли <...>, 489 [человек] — это медицинские работники. То есть почти 500 человек наших с вами коллег мы, к сожалению, потеряли», — заявила Самойлова. Она также подчеркнула, что на сегодняшний день ведомство почти не получает жалоб о недостатке средств индивидуальной защиты для врачей или отсутствия тестирования медработников.

Пересдачи ЕГЭ в 2020 году не будет Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что школьники не смогут воспользоваться правом на пересдачу ЕГЭ для улучшения результата в 2020 году. Резервные дни предназначены для тех, кто не явился по уважительной причине. По словам руководителя ведомства, единственная уважительная причина для неявки на экзамен в основные сроки — состояние здоровья школьника. Напомним, ранее возможность пересдачи ЕГЭ по русскому языку и математике существовала у школьников, которые смогли сдать один из этих предметов положительно, но провалили другой. Музаев отметил, что вторая попытка давалась, чтобы учащийся смог добрать минимальные баллы и получить аттестат, а в этом году аттестаты всем школьникам уже выданы. Ранее Минпросвещения передвинуло сроки начала единых государственных экзаменов из-за пандемии коронавируса. Основная волна ЕГЭ в этом году начнется 3 июля с экзаменов по литературе, информатике и географии.