СБУ нашла «агента Кремля» на отобранном для ВМС Украины судне

СБУ разоблачила очередного «агента российских спецслужб», на этот раз в военно-морских силах. 16 июня в шпионаже в пользу Москвы был обвинен капитан 2 ранга Анатолий Люлько, командовавший аварийно-спасательным судном «Александр Охрименко».

При этом «безпека» не смогла даже обосновать необходимость задержания «разоблаченного». Действия СБУ выглядят особенно пикантными на фоне того, что в кабинете ее собственного главы Ивана Баканова, как было заявлено в тот же день, удалось обнаружить подслушивающие устройства…

На Украине процветает антироссийская шпиономания, ставшая прямым следствием «Евромайдана». Причем смена президентской власти в Киеве никак не отразилась на этой «охоте на ведьм». К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировав ситуацию на «незалежной».

В состоянии перманентного хаоса

Есть такой чудесный термин — «шпиономания». Он характеризуется преувеличенным представлением о деятельности разведывательных служб противника и прежде всего — о количестве используемых супостатом агентов.

Как правило, шпиономания, доводящая до абсурда поиски иностранной агентуры на своей территории и создающая ситуацию «все подозревают всех», начинает цвести буйным цветом тогда, когда деятельность государственных разведывательных и контрразведывательных структур оказывается дезорганизованной. Если же подобный форс-мажор сопровождается еще и националистической истерией, то в обществе открывается форменная «охота на ведьм».

Именно это сейчас и наблюдается на территории современной Украины, чьи спецслужбы после «Евромайдана» пребывают в состоянии перманентного хаоса и вынуждены действовать не столько на благо нацбезопасности, сколько в интересах отдельных олигархических группировок и иностранных бенефициаров.

Сейчас на Украине действительно все друг за другом следят, все всех подозревают и при этом верят, что за каждым углом прячется «агент Кремля-ФСБ-ГРУ-ГШ МО-СВР». Понятно, что при таком накале страстей не найти «агентов Кремля» просто невозможно. Так что «российских киллеров и шпионов» на Украине обнаруживают чуть ли не каждую неделю — и буквально пачками.

Вот несколько наиболее громких случаев.

Шпиономания на марше

Март-2017: спецслужбы Украины объявили, что в деле об убийстве в Киеве Дениса Вороненкова «явно просматривается московский след». Объявить — объявили, но доказать так и не смогли.

Июнь-2017: перестрелка на улице Кирилловская в Киеве. Ее устроили участница боевых действий на Кавказе в составе незаконных бандформирований, активистка Майдана, «представительница международного общественно-политического движения «Свободный Кавказ» (организация, запрещенная в России) и участница АТО Амина Окуева (в девичестве — Анастасия Никифорова), ее муж, экс-командир действовавшего в зоне АТО «Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева» (организация, запрещенная в России) Адам Осмаев, подозревавшийся в подготовке покушения на президента РФ, и некий Александр Дакар — французский журналист из Le Monde, на поверку оказавшимся чеченцем Артуром Денисултановым.

В ходе инцидента Осмаев и Денисултанов получили ранения. СБУ постаралась «слепить» из последнего «киллера Москвы, покушавшегося на героев АТО». Но затея с треском провалилась, как только в ходе следствия стали всплывать любопытные факты из прошлого гражданки Украины Никифоровой. Например, история с подделкой полотна Караваджо «Поцелуй Иуды» из экспозиции одесского Музея западного и восточного искусства. В общем, выяснилось, что подоплека у «покушения» на Окуеву и Осмаева чисто криминальная.

Октябрь-2017: в Киевской области неизвестные расстреляли автомобиль с уже знакомыми нам Окуевой и Осмаевым. Первая погибла, второй был ранен и столь перепуган, что поторопился исчезнуть из поля зрения СМИ. СБУ вновь протрубила, что невооруженным глазом видит в случившемся «след Москвы». Но последующее разбирательство показало, что преследовали «героев АТО» вовсе не призрачные «агенты ФСБ», а вполне реальные члены криминальной группировки, действовавшие как на Украине, так и в странах Евросоюза.

Март 2018 года: Киев обвинил Надежду Савченко и Владимира Рубана в подготовке госпереворота на Украине, чем фигуранты дела якобы занимались «не без помощи сепаратистов и Москвы». Дело закончилось пшиком — 16 апреля 2019 года Савченко и Рубана освободили из-под стражи решением суда.

Май-2018: глупейшая инсценировка убийства Аркадия Бабченко, которую изо всех сил пытались представить «предотвращением покушения, организованного российскими спецслужбами».

Апрель-2020: в Киеве задержан «агент ФСБ» генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, ставший жертвой передела сфер влияния внутри украинских спецслужб после прихода к власти Владимира Зеленского.

Наконец, 16 июня 2020 года СБУ обвинило в шпионаже в пользу России капитана 2 ранга Анатолия Люлько, который командовал довольно любопытной «боевой единицей» — аварийно-спасательным судном «Александр Охрименко», «отжатым» Военно-морскими силами Украины у гражданского владельца.

Впрочем, еще более любопытно тут другое…

СБУ и пробитое днище

По версии СБУ, Люлько без разрешения командования выехал в Крым, получил там российское гражданство и установил контакт со спецслужбами РФ.

«После этого капитан второго ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрытно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам», — сообщила пресс-служба СБУ.

У Люлько провели обыск, открыли уголовное производство. Со слов сотрудников СБУ, «коварный шпигун» якобы собирался набить чемоданы украинскими военными секретами, после чего уволиться со службы и рвануть на ПМЖ в Крым.

Уже сама по себе эта картина отдает фарсом. Но дальше — то самое наиболее любопытное.

Допустим, все факты в сообщении пресс-службы СБУ соответствуют истине. О’кей, Люлько завербован спецслужбами России, но своевременно разоблачен. Каким в теории должен быть следующий логичный шаг «безпеки»? Правильно — дальше следует задержать капитана 2 ранга. А что на практике? Анатолий Люлько был отстранен от должности, ему ограничили доступ к гостайне и… И все!

Поскольку украинская Фемида в избыточной гуманности не замечена, можно сделать вывод, что бравурное обвинение Люлько в работе на Россию настолько лишено оснований, что СБУ даже не смогла наскрести доказательств для обоснования задержания фигуранта.

С точки зрения реальной результативности украинских контрразведывательных мероприятий, прецедент с капитаном 2 ранга Люлько следует рассматривать даже не как дно, а как настоящее днище.

Впрочем, это самое днище было пробито в тот же самый день, когда СБУ «поймала» командира «Александр Охрименко».

Наследие «Евромайдана»

«У главы СБУ Баканова прямо в кабинете обнаружены три прослушивающих устройства. Также еще одно устройство обнаружено в автомобиле его жены», — сообщил в минувший вторник нардеп от «Слуги народа» Александр Дубинский на своей страничке в Facebook.

Словом, не там Баканов и иже с ним «шпигунов» искали, ой не там. Конечно, нам нравится мысль о том, что «жучки» главе СБУ могли поставить всепроникающие Штирлицы из Москвы. Но будем реалистами. С вероятностью 100 из 100 этими подслушивающими устройствами Баканова «наградили» либо конкуренты из других украинских силовых структур, либо его собственные подчиненные, в силу разных причин решивших пошпионить за шефом.

«Жучки» в кабинете главы «безпеки» — как говорится, куда уж дальше!.. Увы, что-то нам подсказывает, что в украинских реалиях обложенный чужими прослушивающими устройствами глава Службы безопасности Украины — это скорее норма, чем исключение из правил. Но бороться с такой нормой, разумеется, куда труднее, чем награждать званием «агент Кремля» первого попавшегося.

Поэтому украинская вакханалия с охотой на фантомных «шпигунов» продолжится, а глава СБУ по-прежнему будет с умным видом восседать посреди нашпигованного «жучками» кабинета. Ничего не поделаешь — таково наследие «Евромайдана».