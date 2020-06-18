Волочкову заметили в суде

Астрахань, 18 июня. Балерина Анастасия Волочкова в четверг была замечена в Кировском суде Астрахани. Предполагается, что известная танцовщица присутствовала там в связи с тяжбами по поводу принадлежащей ей недвижимости в городе.

В 2018 году стало известно, что Волочкова является владелицей 25 квартир общей стоимостью в 244 миллиона рублей, напоминает Kp.ru. Это выяснилось, когда бывший водитель балерины Александр Скиртач обнародовал тайное финансовое соглашение между ней и ее бывшим гражданским супругом, бизнесменом Игорем Вдовиным.

Исходя из документа, на звезду записаны площади в Санкт-Петербурге, Москве, Красногорском районе Подмосковья, а также сразу 22 квартиры в Астрахани. Последние — инвестиции в бизнес-проект Вдовина.

В прошлом году Волочкова заявила, что астраханскую недвижимость приобрела по совету экс-супруга, потратив 67 миллионов рублей и полмиллиона долларов. По ее словам, инвестиции не принесли ей прибыли.

«10 лет назад путем обмана мой бывший муж взял у меня в долг на год 3 миллиона долларов. И этот долг мне не возвращен по сей день <…> Пришло время отдавать долги. Я не хочу ничего чужого. Я хочу получить обратно только свое. Сейчас эти деньги за 10 лет превратились бы в гораздо большую сумму», — посетовала Волочкова.

Как сообщает портал «Пункт-А», с ноября 2019 года балерина активно судится с неким ООО «Городской курорт Астрахань». В конце мая она подала уже третье исковое заявление.

Отмечается, что впервые балерина побывала в городе на Волге в 2008 году в рамках гастрольного тура.

Ранее портал «Дни.ру» писал, что дом Волочковой в элитном поселке по Новорижскому шоссе пользователи Сети признали самым безвкусным среди особняков отечественных знаменитостей. В антирейтинге также оказались дома исполнителей Валерия Леонтьева и Алсу.