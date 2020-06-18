Дуров раскритиковал Apple и Google за «безумные налоги» на приложения

Москва, 18 июня. Создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров возмутился завышенными налогами американских корпораций Google и Apple на цифровые товары. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Apple и Google налагают безумный налог с продаж в размере 30% на все цифровые товары, продаваемые на каждом мобильном телефоне в мире», — раскритиковал компании Дуров.

По его словам, из-за того, что целых 30% с продаж уходит Google и Apple, а разработчики получают лишь оставшуюся часть, пользователям приходится платить завышенную цену за приложения. Кроме того, по мнению основателя Telegram, это ведет к тому, что многие стартапы и даже целые индустрии разрушаются или никогда не появляются. Дуров возмутился, что регуляторы в течение десяти лет не пытаются изменить эту ситуацию, пишет «Вечерняя Москва».

Также создатель «ВКонтакте» назвал способ побороть монополию Apple на установку приложений. По его словам, нужно дать пользователям возможность устанавливать приложения напрямую или через альтернативные магазины, а не только через AppStore, в котором нет никакой конфиденциальности, передает телеканал «360».

«Просто повторите то, как приложения устанавливаются на компьютер», — подытожил Дуров.

Ранее корпорации Google предъявили коллективный иск в связи с обвинениями в незаконном вторжении в частную жизнь миллионов пользователей. В связи с этим холдингу, в который входит компания, грозит штраф в размере пять миллиардов долларов.