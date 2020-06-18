В России скончались 489 медиков с коронавирусом

Москва, 18 июня. В России скончались 489 медиков с подтвержденным коронавирусом, сообщили в Росздравнадзоре.

«489 — это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли», — сообщила глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции, приуроченной ко Дню медицинского работника.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 18 июня, в мире заразились коронавирусом 8,4 млн человек. Число погибших превысило 451 тысяч человек.

По данным на 18 июня, в России за сутки выявлено 7 790 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. Число заболевших коронавирусом в РФ увеличилось до 561 091. Скончались от коронавируса 7 660 человек, 182 за минувшие сутки. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Москве (210785), Московской области (52083), Петербурге (21506) и Нижегородской области (14881).

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что результаты клинических испытаний стероида дексаметазона для лечения коронавируса являются «научным прорывом». Результаты показали, что противовоспалительный препарат дексаметазон на 35% снижает риск летального исхода у больных, подключенных к аппарату искусственной вентиляции легких.