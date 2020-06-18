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Работодатели и сотрудники по-разному оценили эффективность удаленной работы

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Работодатели и сотрудники по-разному оценили эффективность удаленной работы

Москва, 18 июня. Большая часть работодателей считает, что вынужденный перевод сотрудников на удаленный формат работы повлек снижение эффективности их деятельности. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ, проведенного в Москве и Подмосковье в мае-июне 2020 года.

По данным исследования, только 20% компаний готовы сохранить дистанционный режим работы для части сотрудников после смягчения коронавирусных ограничений. Противоположного мнения придерживаются 82% работодателей.

Среди работников 41% респондентов признались в снижении эффективности на удаленке. Однако 39% считают, что их производительность осталась на прежнем уровне, а 15% участников опроса ответили, что стали работать еще лучше, передает телеканал «360».

Главными минусами удаленки респонденты назвали проблемы с самоорганизацией и необходимость отвлекаться на домашние дела. Кроме того, работники сталкивались с вмешательством родственников и трудностями при дистанционном решении рабочих вопросов.

С другой стороны россияне положительно оценили экономию времени в связи с отсутствием нужды добираться до работы, более комфортную обстановку и возможность самостоятельного составления графика. Также позитивно на продуктивность повлияли отсутствие разговоров и совещаний с коллегами.

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Источник: РБК
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