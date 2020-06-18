Почти 12 тысяч человек поучаствовали в голосовании по конституции в отдаленных районах РФ

Москва, 18 июня. Почти 12 тысяч, находящихся в труднодоступных областях России, приняли участие в голосовании по поправкам к конституции. Об этом рассказала секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина в ходе заседания рабочей группы по подготовке изменений в основной закон.

Процесс голосования досрочно стартовал в некоторых районах страны.

«Уже идет голосование в отдаленных и труднодоступных местностях, идет голосование на судах. И в целом у нас в труднодоступных местностях уже почти 12 тыс. участников голосования проголосовали», — сообщила Гришина.

«Парламентская газета» уточняет, что возможность проголосовать досрочно получили жители труднодоступных и отдаленных районов Камчатки, в частности, ее оленеводческих бригад, а также моряки и матросы, которые 1 июля, в день референдума, будут находиться в море.

Все члены выездных избирательных комиссий и наблюдатели обеспечены средствами индивидуальной защиты, а сам процесс голосования организован с соблюдением всех санитарных норм. Каждому участнику голосования на входе выдают медицинскую маску, перчатки и ручку для заполнения бюллетеня. Последнюю дезинфицируют после каждого проголосовавшего.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию должно было состояться 22 апреля, но было перенесено в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Новую дату референдума — 1 июля — президент РФ Владимир Путин одобрил 1 июня на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок.

Процесс голосования будет длиться в период с 25 июня по 1 июля. Решение проводить его в течение недели связано с необходимостью обеспечить безопасность граждан в условиях коронавируса. Заключительный день референдума будет выходным.