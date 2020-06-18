Коронавирус 18 июня: заболевшие в РФ, ВОЗ заявила о научном прорыве, Назарбаев заразился

В России за последние сутки зарегистрировали 7790 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Число выздоровевших превысило число заболевших: из больниц выписали 9621 пациента. Всего в России с начала пандемии подтвержден 561 091 случай заболевания COVID-19, общее число вылечившихся достигло 313 963.

За сутки умерли 182 человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных случаев по стране — 7660.

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали еще 1040 случаев заболевания COVID-19. Общее число зараженных в столице — 210 785. Всего по выздоровлению выписаны 130 431 москвич, за сутки показатель вырос на 2046 человек. Скончались еще 49 человек с подтвержденным COVID-19. Общее число смертей в столице — 3483.

Общее число заражений в мире превысило 8,4 миллиона, свидетельствуют данные Worldometers.Info. Победить COVID-19 смогли более 4,4 миллиона человек.

Первый президент Казахстана заразился коронавирусом

У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева диагностировали COVID-19. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте бывшего главы государства.

«К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Назарбаев находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

Школьников РФ планируют вернуть за парты с 1 сентября

Российские школьники могут вернуться за парты в новом учебном году. Об этой возможности рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, ведомство уже подготовило специальные рекомендации по организации учебного процесса.

«Достаточно высокая доля уверенности на сегодняшний день есть о том, что, да, в начале сентября наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса», — сказала Анна Попова в эфире телеканала «Россия-1».

ВОЗ заявила о научном прорыве в лечении COVID-19

Всемирная организация здравоохранения назвала научным прорывом исследование о лечении коронавирусной инфекции, проведенное в Великобритании. По мнению ученых, терапия с использованием кортикостероида дексаметазона позволяет снизить смертность среди пациентов. Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это первое лечение, которое дало такие результаты.